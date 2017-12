Tefaf abre duas novas feiras em Nova York

A Tefaf - The European Fine Art Foundation, tradicional feira de arte e antiguidades da Holanda, anunciou a realização de duas feiras anuais em Nova York a partir deste ano, no Park Avenue Armory, em parceria com a Artvest. Elas serão realizadas no outono de 2016 (outubro) e na primavera americana de 2017 ( maio) com ênfase na arte contemporânea. Realizada há 30 anos em Maastricht, na Holanda, a feira reúne algumas das maiores galerias da Europa, tanto de antiguidades como de arte moderna e contemporânea.

Segundo Patrick van Maris van Dijk, CEO da Tefaf, em várias ocasiões os proprietários dessas galerias manifestaram a intenção de ter uma plataforma nos EUA, país com vários colecionadores que habitualmente viajam a Maastricht em busca de obras raras. Rebecca Robertson, presidente e produtora Executiva da Park Avenue Armory, destacou a importância de o mercado norte-americano contar com a experiência e o prestígio da Tefaf, que só comercializa obras após um rigoroso processo de seleção.

Alguns colecionadores brasileiros já conhecem a feira holandesa, mas a presença de galerias do Brasil em Maastricht ainda não foi registrada, talvez devido à crise, que torna o aluguel dos estandes inacessível para grande parte delas. A Artvest é uma das maiores empresas de consultoria, que presta serviços a museus e galerias sobre avaliações e projeções de mercado.