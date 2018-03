Tecnologia e espírito Data estelar: Marte e Saturno em quadratura; a Lua Cheia começa a minguar transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra nenhuma inovação tecnológica dará a solução definitiva para os problemas humanos. Se um simples relâmpago ou tempestade solar pode perturbá-las, por que não voltar-se logo para o que se encontra à disposição e que representa o meio de comunicação excelente? Evidentemente, se for propiciada a comunicação mental, ensinada a todos, não haveria mais o que vender à nossa humanidade, nem tampouco o orçamento dos governos faria mais sentido. Quando comparada à sutileza do poder da mente, a tecnologia não tem nenhum valor. Certamente, o futuro radica nessa energia sutil e subjetiva que é a mente, cujo avanço e revelação não pode mais ser detido e que provoca o fim de nossa civilização conhecida. ÁRIES 21-3 a 20-4 A ignorância, a obstinação e a vileza não são verdadeiros obstáculos, são resultados naturais de centenas de anos de uma civilização que se destacou pela desconfiança mútua. Mudar isso é o trabalho atual. TOURO 21-4 a 20-5 A liberdade é representada com uma tocha erguida ao céu. Nada mais verdadeiro! Esta imagem atualiza a consciência de quanto a liberdade nos aproxima do céu, mas também, de quão infernal pode tornar nossas vidas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 O tempo é limitado e o que for perdido não retornará. Considere que não há verdadeira razão para sucumbir aos pudores e temores, porque a vida é curta e a ambição enorme. Faça agora mesmo o que for necessário. CÂNCER 21-6 a 21-7 Pequenas tarefas requerem instrumentos e máquinas, mas para a grande tarefa espiritual que é elevar a consciência, nada disso é necessário, só a vontade firme e sustenida será suficiente para completar a tarefa. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando as pessoas insistem em ver as coisas apenas do ponto de vista delas, isso as torna inúteis para estabelecer laços de confiança e cooperação mútua. Só quem enxergar além de si será útil para reinventar a civilização. VIRGEM 23-8 a 22-9 Uma vez que se põem os pés no desenvolvimento da consciência, não há como voltar atrás. Haverá saudade do tempo em que nada era sabido, quando a doce ignorância protegia na ingenuidade. Porém, não se poderá voltar atrás. LIBRA 23-9 a 22-10 Assim como não se inicia um jantar com a sobremesa nem tampouco se lê um livro partindo da última página, seria contraproducente evitar o protocolo e a etiqueta que rege a aproximação dos corpos e almas das pessoas. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O descuido é o maior obstáculo do sucesso. Você pensa em grandes realizações e essa imaginação produz grande prazer. Porém, se tal prazer for provocar descuido com os detalhes que conduziriam até lá, bem, você já entendeu... SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Temer a felicidade dos semelhantes é a prova de que as coisas não funcionam bem. Temer a felicidade alheia é a melhor maneira de perturbar o bom andamento da própria felicidade. Só há uma felicidade, a de todos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 As oportunidades necessárias têm de ser procuradas com o olhar perspicaz do falcão, porque se encontram misturadas com tentações falsas, que só fariam você perder tempo e dinheiro. Você pode fazê-lo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Desmascare todo e qualquer preconceito que promova ignorância e brutalidade, mas principalmente desmascare essa tendência nos comportamentos aparentemente revestidos de conhecimento acadêmico e de raciocínio lógico. PEIXES 20-2 a 20-3 Normalmente, pareceria bom sentir satisfação. Porém, na prática, a satisfação promove indolência. Quando for o caso de celebrar uma vitória, encurte o tempo o máximo possível, pois logo em seguida haverá outra tarefa.