Teatro o dia todo e grátis Começa hoje a 2ª Mostra Teatro de Rua Lino Rojas, que vai reunir 21 espetáculos na Praça do Patriarca. Hoje, às 14 horas, artistas vão se concentrar em frente do Teatro Municipal e seguir em cortejo até a praça, onde será homenageado o diretor Amir Haddad e seu grupo Tá na Rua. A partir de amanhã, a programação vai começar às 10 horas e serão apresentados cinco espetáculos por dia, até sexta-feira. Realizada pelo Movimento do Teatro de Rua de São Paulo e Secretaria Municipal de Cultura, a mostra termina no sábado na sede do grupo Pombas Urbanas, em Cidade Tiradentes. Confira a programação completa no endereço www.mtrsaopaulo.blogspot.com.