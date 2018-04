Teatro na TV é tema de bate-papo no Sesc Linguagem e estética teatral na TV é o tema de um bate- papo entre dramaturgos e teledramaturgos no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141, tel.: 5080-3000), hoje às 20h30. Participam da mesa Rodolfo Garcia Vasquez, um dos fundadores da companhia de teatro Os Satyros, Ivam Cabral, roteirista e também fundador de Os Satyros, e Lauro César Muniz, autor de telenovelas, roteiros cinematográficos e peças teatrais, no ar atualmente com Poder Paralelo (Record). Mediado pelo jornalista Gabriel Priolli, o evento será transmitido ao vivo pelo canal web da TV Cultura (www.iptvcultura.com.br). Ingressos entre R$ 6 e R$ 12.