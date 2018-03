Teatro feito por jovens ganha sua 3.ª mostra Voltado para a formação de jovens, o programa Teatro Vocacional criado em 2001 envolve profissionais de teatro, dança e música dos mais atuantes e experientes, atende 6 mil pessoas e desenvolve atividades de artes cênicas e música em mais de cem locais diferentes na cidade. Entre os pontos de atuação, estão os teatros distritais, centros culturais, Galeria Olido e CEUs. Parte desse trabalho poderá ser visto a partir de sexta-feira, quando começa o 3º Festival de Teatro Vocacional, com apresentação de 43 espetáculos, de 39 grupos, em locais como Galeria Olido, Museu da Língua Portuguesa, Galpão do Folias, Espaço dos Satyros II, Teatro da Vila, Teatro Coletivo Fábrica e CEUs Azul da Cor do Mar e Cidade Dutra. Neste último será apresentado o espetáculo Amores Surdos, do grupo mineiro Espanca, um dos convidados, além de nomes como Eduardo Moreira, do grupo Galpão. Veja programação completa no site www.vocacional.decsp.org.