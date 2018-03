Teatro de rua vai tomar o Vale do Anhangabaú Um cortejo no Vale de Anhangabaú abre hoje, às 13 horas, a 3ª Mostra de Teatro de Rua Lino Rojas. O Movimento de Teatro de Rua de São Paulo (MTR/SP) reunirá artistas de 20 Estados na Galeria Olido para discutir essa arte democrática. E aproveitam para apresentar seus espetáculos, grátis, no Anhangabaú. A programação começa na segunda e vai até o dia 16 em apresentações diárias. Há grupos do Rio, Goiânia, Rio Grande do Sul e Minas, alguns premiados e de longa trajetória. Há farsas políticas, linguagem de cordel e de bonecos. Veja programação completa, datas e horários, no site www.mtrsaopaulo.blogspot.com.