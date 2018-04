Teatro Bolshoi já tem data para ser reaberto O teatro russo Bolshoi, em obras desde 2005, reabrirá suas portas no dia 2 de outubro de 2011, anunciou ontem o responsável por sua reconstrução, Yakov Sarkisov. A primeira estreia no palco principal do renovado teatro será a ópera Ruslan e Ludmila, do compositor russo Mikhail Glinka. A superfície do edifício será o dobro após sua reconstrução, passando de 40 mil m² para 80 mil m². O investimento passará de 3 milhões de rublos (R$ 195 mil), em 2008, para 7,8 milhões (R$ 505 mil) neste ano. Quando o Bolshoi fechou suas portas, em julho de 2005, mais de 70% das instalações estavam em mau estado, além de acumular infiltrações. EFE