Tattoo You se destaca em novo pacote dos Stones

No mês passado, quatro títulos dos Rolling Stones - Sticky Fingers, Goats Head Soup, It?s Only Rock?n?Roll e Black and Blue - deram a arrancada, no Brasil, à série de relançamentos dos álbuns da banda pós-1971. O segundo lote da Universal Music, traz agora os ótimos Some Girls (1978) e Tatto You (1981), o bom Emotional Rescue (1980) e o fraco Undercover (1983), todos remasterizados. Os três primeiros mantiveram a banda britânica no topo das paradas com hits dançantes como Miss You, Emotion Rescue, She?s so Cold, Hang Fire e Start me Up. Esta última viria a ser acrescentada para sempre entre suas canções mais marcantes, solicitadas e infalíveis nos shows, ao lado de Satisfaction, Brown Sugar, Let?s Spend the Night Together, Jumpin? Jack Flash, Time Is on My Side... Nem os Stones passaram incólumes pelos nefastos anos 1980. Tattoo You, o último grande álbum dessa fase, ainda reflete os anos 1970, mas já Undercover guarda poucos resquícios de boa inspiração roqueira de Mick Jagger e Keith Richards. Dirty Work (1986) e Steel Wheels (1989) - que virão em setembro no terceiro pacote de reedições ao lado de Voodoo Lounge (1994), Bridges to Babylon (1997) e A Bigger Bang (2005) - estão entre os mais pobres de sua discografia. Porém, como dizem os fãs, o pior dos Stones é ainda melhor do que o melhor de dezenas de outras bandas. O que parecia acomodação para uns na época, para outros tinha sabor de descoberta. Com Miss You e outros hits, visivelmente influenciados pela disco music que fervia nas pistas, eles rejuvenesceram, conquistaram outro público. Não significa, no entanto, que tenham deixado as velhas marcas de expressão para trás. Aí estão rocks de guitarras e baladas de acento country-folk e blues, como Start me Up, Respectable, Far Away Eyes, Beast of Burden, Black Limousine e as belas Heaven, Waiting on a Friend e Indian Girl. Como o tempo sempre esteve ao lado deles, eles se recuperariam gloriosamente com Voodoo Lounge e daí só bastava administrar o mito. Nem todos os quatro álbuns deste segundo pacote estão à altura dos antecessores, como Sticky Fingers (1971), por exemplo. A remasterização - grande chamariz destas reedições - é outro problema. Acabou tirando o punch do som dos discos, deixando-os limpos demais, meio chochos. Tomara que o clássico dos clássicos Exile on Main Street (1972), previsto para sair em CD duplo no fim do ano, tenha mais sorte.