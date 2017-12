Tate Britain organiza primeira grande exposição de arte gay britânica

O museu Tate Britain de Londres abre nesta semana a primeira grande exposição de arte gay britânica, no âmbito das comemorações do 50º aniversário da descriminalização da homossexualidade no país.

Queer British Art 1861-1967 (Arte britânica gay) explora os cem anos que se passaram entre a revogação da pena de morte por sodomia e a descriminalização da homossexualidade, e se apresenta como "a primeira grande exposição dedicada à arte britânica gay" (ou "queer", usando o termo inglês coloquial).

A retrospectiva inclui o quadro que o pintor americano Robert Goodloe Harper Pennington fez do escritor Oscar Wilde em 1881, como presente de casamento, e que é exibido pela primeira vez no Reino Unido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quadro "o representa no auge de seu sucesso como escritor, e ao seu lado podemos ver a porta de sua cela", disse a curadora da exposição, Clare Barlow.

Barlow se referia ao portão de madeira da cela do presídio de Reading no qual Wilde passou dois anos, entre 1895 e 1897, condenado a trabalhos forçados por crimes homossexuais.

A exposição se estende a oito salas, dedicadas a temas como os desejos ocultos, a indecência pública, as tradições teatrais, o desafio às convenções e o conflito entre a vida privada e a pública.

As obras mostram como os artistas do século XIX puderam expressar com sua arte o que não podia ser dito - pintando, por exemplo, homens nus - e como os artistas posteriores à Segunda Guerra Mundial abriram novos caminhos.

A retrospectiva inclui obras de Francis Bacon, David Hockney, Gluck, Cecil Beaton, Simeon Solomon e Henry Scott Tuke, entre outros.