Tarefa une Cultura e Cinemateca Filmes e fitas da TV Tupi hospedados na Cinemateca e na TV Cultura unem agora as duas instituições nos esforços para a digitalização desse acervo. A Cultura abriga ainda fitas da TV Manchete, o que engrossa suas intenções para o futuro Museu da TV. O projeto voltou para o papel depois que governo e prefeitura definiram outro destino à Casa das Retortas, no Brás. E ninguém toca no assunto que motivou tal mudança de planos. Nem Johnny Saad se manifesta sobre sua resistência ao projeto, que já estava pronto quando chegou ao seu conhecimento.