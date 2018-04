Tapeçaria que atravessa os séculos

Uma tradição francesa que remonta quase 400 anos pela primeira vez será exibida por um museu brasileiro. As manufaturas de tapeçarias Gobelins e Beauvais foram criadas no século 17 por uma decisão do reino da França, com o objetivo de encerrar as dispendiosas importações de peças estrangeiras e fornecer à coroa criações de prestígio tecidas em território nacional. Logo passaram a ser identificadas como um símbolo do requinte do país europeu. Monarcas franceses costumavam presentear outros reis e imperadores com as tapeçarias e ainda nos dias atuais as peças são destinadas à decoração de palácios, embaixadas e órgãos do governo. Como parte das comemorações do Ano da França no Brasil, o Museu de Artes e Ofícios (MAO), em Belo Horizonte (Praça Rui Barbosa, s/nº, tel. 31 3248-8600), exibe a partir de hoje 20 obras das manufaturas, que integram a coleção do Museu do Mobiliário Nacional francês. A exposição Tapeçarias Francesas - Patrimônio e Criação. De Eckhout aos Nossos Dias, percorre duas fases: as obras antigas (séculos 17 e 18), divididas entre a tapeçaria das Antigas e Novas Índias, e as obras contemporâneas. A mostra fica em cartaz até o dia 23 de agosto, na capital mineira, com entrada grátis. Para a curadora Marie-Hélène Bersani, a mostra tem como principal objetivo ressaltar como um ofício tão antigo consegue perdurar até os dias de hoje. "É mostrar um trabalho extremamente importante para França, quando todas as manufaturas de tapetes de todos os outros países fecharam suas portas e em nosso país é a única que continua existindo. É uma manifestação artística que resulta em obras de rara beleza" disse ao Estado, em entrevista por e-mail. QUADROS Feitas em Gobelins, a série Tapeçaria das Índias (o Novo Mundo) abrange nove obras tecidas a partir de quadros do pintor Albert Van Der Eckhout (1610-1665), que fez parte da missão de cientistas e artistas convidados a desembarcar no Brasil por Maurício de Nassau (1604-1679) durante a dominação holandesa, de 1637 a 1644. Fazem parte da mostra também dois óleos sobre tela de Eckout e quatro cartões originais do artista que serviram de modelo para tapeçarias. Da série Novas Índias, estarão expostas duas tapeçarias produzidas a partir de obras do pintor Alexandre-François Desportes (1661- 1743). As manufaturas foram criadas no século 17 pelo rei Henrique IV e formalizadas por Luís XIV, monarca que em 1679 foi presenteado por Nassau com os oito grandes quadros de Eckhout sobre o Brasil. O episódio marcou o início formal das tapeçarias de Gobelins. Marie-Hélène salienta que o primeiro módulo da exposição não se resume a temas genuinamente brasileiros. Trata sim da visão deste novo mundo para os europeus. "O que é retratado é o exotismo. Por isso é que em algumas tapeçarias você pode ver um elefante ou algum outro animal que não existe no Brasil. Na verdade, os temas refletem o imaginário dos viajantes na época." O módulo contemporâneo da exposição exibe tapeçarias produzidas a partir do trabalho de dez artistas de vários países. De uma forma geral, observa a curadora, a arte da tapeçaria acompanhou as artes plásticas e atualmente predominam temas figurativos ou abstratos. "Exatamente com a mesma técnica de 400 anos atrás, na qual nada mudou, podemos realizar trabalhos contemporâneos. A única coisa que mudou foi a linguagem", ressalta Marie-Hélène, que é responsável pelo setor de Tapeçaria Moderna do Museu do Mobiliário Nacional. Atualmente, 140 funcionários públicos franceses continuam envolvidos com o ofício, o que resulta em uma criteriosa produção de excelência. O governo francês costuma convidar artistas contemporâneos para a elaboração dos novos desenhos. Geralmente, apenas 14 novas peças são produzidas por ano. As obras raramente são comercializadas. Somente quando há uma encomenda "que não se pode deixar de atender", salienta a curadora. Nesse caso, o preço pode variar entre 12 e 18 mil euros o metro quadrado. TONELADAS Para se ter uma ideia, as peças que serão expostas na capital mineira chamam a atenção pela grandiosidade. Juntas, pesam cerca de três toneladas. A maior tapeçaria - Elefante ou O Cavalo Isabel, produzida a partir de um modelo de Eckhout, entre 1689 e 1690 - possui 4,70 m de altura e 4,90 m de comprimento. Marie-Hélène esteve em Belo Horizonte para acompanhar de perto a montagem da mostra e diz que retornou a Paris satisfeita. O tema das tapeçarias é, na sua ótica, "bastante apropriado" à proposta do MAO - museu singular no País, instalado na Estação Central da cidade que abriga um acervo representativo do universo do trabalho, das artes e dos ofícios brasileiros. "Dentre os ofícios do museu, estão lá os teares", lembra Angela Gutierrez, que preside o Instituto Flávio Gutierrez, a entidade responsável pela gestão do MAO. A exposição só foi possível após uma longa negociação, iniciada há nove meses, que demandou o cumprimento de uma série de exigências e adaptações técnicas para a exibição do valioso acervo. "É um patrimônio imaterial incalculável. É muito importante ver como a França guardou bem, protegeu essa tradição. Nós precisamos muito dessa lição para as nossas raízes culturais", destacou Angela.