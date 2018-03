Tangos & Tragédias em novos casos da Sbórnia

Em apresentação no último domingo no Canecão, os músicos e performers gaúchos Nico Nicolaiewsky e Hique Gómez, que formam a dupla Tangos & Tragédias, comemoraram a conquista de uma marca invejável. São 25 anos fazendo muita gente rir e cantar com espetáculos que misturam música e teatro. Eles estarão no Auditório Ibirapuera hoje; no Theatro São Pedro, Porto Alegre, o qual já lotaram por seguidas temporadas, ficam de 25 de agosto a 6 de setembro. Nicolaiewsky, acordeonista e pianista, e Gómez, violinista, encarnam as personagens Maestro Plestakaya e Kraunus Sang, dois artistas vindo de uma terra chamada Sbórnia, da qual foram expulsos com a chegada do rock?n?roll. Eles tocam músicas do folclore desse país imaginário, que seria a lixeira cultural do mundo. Além de composições brasileiras de diferentes épocas que tratam de tragédias pessoais, como casos de dor de cotovelo e de amores, a exemplo de Epitáfio, dos Titãs, e O Ébrio, de Vicente Celestino, considerado pelos personagens o seu "padrinho espiritual". Nas palavras dos próprios, executam "obras de compositores brasileiros mundialmente esquecidos ou ignorados, como Vicente Celestino, Alvarenga & Ranchinho e Cláudio Levitan". A comédia musical estreou em 1984 na Porto Alegre natal da dupla. Já viajou o Brasil e passou pela Argentina, Colômbia, Equador, Espanha e Portugal. Em 2007, eles lançaram um DVD ao vivo. Recentemente, estiveram no ar na minissérie Som e Fúria, da TV Globo, como os Irmãos Delfino. Uma música sua, Loucura e Luxúria, fez parte da trilha sonora. Serviço Tangos & Tragédias. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n.º, Pq. do Ibirapuera, 3629-1075. Hoje, 21 h. R$ 30 (esgotados)