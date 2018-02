Tango narra a história de um casal e um país País e dança se fundem numa coisa só. A história da Argentina é contada por uma paixão comum pelo tango. Tudo começa quando Luis vê Ana dançar no Le Latina, em Paris. Cineasta, Luis é portenho e está de passagem pela França - sua intenção é deixar no passado uma profunda crise econômica e criativa. Descendente de família argentina abastada, Ana dança tango com a mesma intensidade com que rejeita o país de origem. Nascida em Buenos Aires, a premiada Elsa Osorio transforma o tango em narrador. As marcações da dança servem de ritmo à história sobre a superação das diferenças entre Luis e Ana, cujos destinos se entrelaçam em um drama no qual aparecem alegrias e traições.