Talese: escândalos da mídia são culpa das mulheres

Experiente, o jornalista americano Gay Talese sabe usar as palavras - tanto quando escreve como quando fala. Com uma oratória inebriante, ele consegue tornar interessante uma entrevista, especialmente se ele é quem responde as perguntas. O público de Paraty poderá testar essa eficiência hoje à tarde, quando será a vez de sua mesa. Aos jornalistas, ele executou seu talento em uma entrevista coletiva na quinta-feira. Impecável em seu terno bege, colete e gravata verde, além do chapéu repousando mesa, Talese ?culpou? as mulheres pela abundância de notícias escandalosas que hoje dominam a mídia. A explicação é histórica - nos anos 1960, quando um presidente mulherengo (John Kennedy) comandava os Estados Unidos, havia raríssimas repórteres em redações. "E as que lá estavam só cobriam moda e sociedade", observou. "Também havia poucas mulheres advogadas e hoje mais da metade dos formandos em Direito é da ala feminina." A combinação, segundo ele, resultou no surgimento de diversas gerações de jornalistas mulheres, a maioria interessada em publicar fatos da vida privada de seus entrevistados. Invasão de privacidade, aliás, justifica outra de suas falas polêmicas, "a imprensa matou Michael Jackson", esta repetida na conversa reservada que manteve com o Estado, na quarta-feira. "Para mim, há cinco anos, Michael Jackson começou a ser envenenado pela imprensa. Acho que ele foi morto pela imprensa. Ok, a autópsia vai apontar ataque cardíaco ou qualquer outra versão oficial, mas ele vinha morrendo aos poucos há cinco anos, graças à humilhação imposta pelo desserviço de alguns jornalistas. Aqueles que noticiaram como verdadeiras as declarações de pessoas que teriam sido abusadas por Michael Jackson." Aos 77 anos e ainda na ativa - divide sua atividade jornalística no The New York Times (no qual publica domingo uma reportagem que inclui, entre outros detalhes, um cemitério de automóveis em um dos rios de Nova York) com a escrita de um livro sobre os 50 anos de seu casamento com a agente literária Nan, a ser publicado em 2011 -, ele acredita que as acusações contra Jackson jamais foram devidamente explicadas. "Quero saber exatamente, em um texto compreensível, o que Michael Jackson fez. Simplesmente dizer que ele ?abusou? de alguém é pouco evidente. Lamento por Michael Jackson. Com a morte, foi transformado em mártir. O mesmo homem acusado, semanas antes, de perversão. Por isso, não me emocionei nem um pouco com o noticiário lacrimoso sobre sua morte." Um dos ícones do new journalism, gênero surgido nos Estados Unidos durante os anos 1960 para designar o chamado jornalismo literário, Talese acredita que a sobrevivência está no chamado ?new new journalism?, que terá de manter a escrita característica, ou seja, uma não ficção literária. "Uma escrita que não seja apenas boa, mas lírica, cínica, visual", disse. "O leitor tem de ter a mesma sensação de quem está assistindo a um filme dirigido por um grande diretor: sentir fortes emoções e também ter a sensação de estar incorporando conhecimento. O bom escritor tem o domínio da imaginação visual, ou seja, o de criar imagens por meio da prosa." Um exemplo desse profissional seria Jon Lee Anderson?, questiona o repórter, lembrando do jornalista que se notabilizou por suas matérias de comportamento durante a recente guerra do Iraque - Anderson, aliás, é um dos convidados amanhã da Casa de Cultura. "Ele é uma grande lembrança. Afinal, quando estava no Iraque, cobrindo a guerra para a New Yorker, escreveu artigo sobre algumas pessoas que tomavam chá como se não houvesse um conflito do lado de fora", lembrou. "Algo fascinante: um mesmo país apresentava terrorismo e chá. Enquanto demais jornalistas acompanhavam prédios sendo saqueados, Anderson nos apresentava degustadores de chá. O que ele queria dizer é que nem todos no país eram homens-bomba."