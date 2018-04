Tá - Você quer? - Se você quiser... - Como, se eu quiser? Você quer ou não quer? - Se você quiser eu quero. - Se eu não quisesse não teria perguntado. - Então você quer? - Quero. - Então tá. - Como, "tá"? - Tá. Está bem. Sim.Vamos. - "Tá"... Que coisa triste. A que ponto chegamos. Francamente: "tá"? - Pedro Henrique, você não vai fazer um drama só porque... - Não, não. Tudo bem. Eu acho perfeito. Assim termina um grande amor. Não com uma explosão, não com um suspiro. Com um "tá". - Pedro Henrique... - É perfeito. Curto, preciso e definitivo. "Tá". Como um ponto final. "Tá", ponto. Que vida conjugal pode existir depois de um "tá"? Nenhuma. Boa noite. - Sabe o que que eu acho, Pedro Henrique? Acho que você também não estava a fim e está usando um pretexto para... - Ah, então você não estava a fim? O "tá", além de tudo, era mentiroso? - Não desconversa, Pedro Henrique. Você é que estava louco para ir dormir mas decidiu que, já que fazia tanto tempo, tinha a obrigação de perguntar se eu queria. Não era vontade, era descargo de consciência. - E já me arrependi. Se era para ouvir um "tá", melhor não ter perguntado. - Confesse. Você não sente mais nada por mim. - Não é verdade. - Não faz tanto tempo assim, você nem teria perguntado. - Ah, desculpe a boa educação. Você preferia que eu atacasse você sem avisar? Pimba, sem dizer nada? - Sem dizer nada, não, Pedro Henrique. Dizendo tudo o que você costumava dizer no meu ouvido, antes do pimba, lembra? Você nem se lembra. - Lembro. E lembro de muito mais. Lembro de quando você é que tomava a iniciativa. Coisa que não acontece desde, sei lá. Desde o governo Sarney. - O Sarney não. - O Collor então. - Não tomava a iniciativa para não ser repelida, porque sabia que você não me amava mais. - Que injustiça. Que injustiça! Eu nunca deixei de amar você. Não sou mais o mesmo, reconheço. Não digo mais coisas no seu ouvido. O tempo passa, que diabo. Ninguém é mais o mesmo. Nem o Agnaldo Rayol, que não envelhece, mas aposto que não diz mais o que dizia. Nós todos mudamos com o tempo. Mas isso não quer dizer que eu ame você menos. - Tá certo... - Jurema, você, pra mim, é uma semideusa! - "Semi", Pedro Henrique?! - Hein? - Você disse "semideusa". - Bom... - Antigamente era uma deusa. - É o tempo, Jurema. Nós todos nos desgastamos um pouco. - Quer saber de uma coisa, Pedro Henrique? Boa noite. - Tá. SANTOS O lançamento do novo filme do Silvio Tendler sobre o Milton Santos me lembrou uma história contada pelo Jaguar sobre o grande geógrafo negro, um dos intelectuais brasileiros mais conhecidos no exterior - e pouco conhecido aqui. O Jaguar entrou numa livraria para comprar um livro dele e foi dirigido para a seção de livros de esporte. Lá certamente encontraria a autobiografia do Nilton Santos, glória botafoguense. Nilton Santos não, disse Jaguar. Milton Santos. - Quem? Por acaso, Jaguar tinha uma revista com uma foto do geógrafo, que acabara de morrer. - Este aqui. Depois de examinar a foto, o funcionário da livraria comentou: - Mas esse não é o Nilton Santos. - Claro que não é - disse o Jaguar. - É o Djalma Santos. O filme do Tendler deve ajudar o Brasil a desfazer a confusão.