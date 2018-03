Syd Field vai ensinar como criar roteiros Hoje é o último dia para se inscrever no workshop que será ministrado por Syd Field no Centro Cultural Alumni (Rua Brasiliense, 65, Chácara Santo Antônio), destinado aos interessados em aprender um pouco mais sobre roteiros de filmes. O workshop ocorre entre os próximos dias 11 e 14, das 19 às 22 horas. O autor da cartilha de Hollywood Manual do Roteiro vai promover leituras, discussões e exercícios, tratando os seguintes temas: evolução e revolução do roteiro contemporâneo, criação de histórias e personagens, como escrever um diálogo efetivo e cenas de ação. Mais informações pelo telefone (11) 5644-9733.