Sweeney Todd, outra boa parceria de Tim Burton e Depp Foram quase dez anos de espera até o cineasta Tim Burton realizar sua versão do musical Sweeney Todd, peça mundialmente famosa de Stephen Sondheim. O resultado foi Sweeney Todd - O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, que marca a sexta parceria com o ator Johnny Depp. Uma espera compensadora, pois se trata do retorno aos bons tempos de Edward Mãos de Tesoura e Ed Wood. O filme é cartaz do Cinemax, às 22 horas. Também por ser um projeto arriscado porque se trata de um musical sombrio e sangrento. Pode-se até dizer - depressivo. Afinal, trata-se da história do barbeiro injustamente preso, deixando abandonadas mulher e filha. Quando finalmente consegue deixar a prisão, descobre que a mulher enlouqueceu e a filha, já adolescente, vive sob a guarda do homem que destruiu seu casamento e agora quer se casar com a menina. A vingança é macabra: ele monta uma barbearia que, na verdade, encobre um esquema em que o freguês é morto e transformado em carne moída para os deliciosos pastéis feitos na padaria localizada no piso debaixo. Mais que um filme com outra figura bizarra, Burton consegue o equilíbrio perfeito entre uma história triste e seu perfeito narrador.