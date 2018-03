Susan Boyle: sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos... Susan Boyle, que com sua voz angelical combinada com seu visual desalinhado se tornou fenômeno na internet, decidiu refazer seu look. Aos 47 anos ela, que se tornou celebridade depois de participar do programa de calouros Britain?s Got Talent, tingiu e penteou seu cabelo cinzento e enrolado, numa mudança de imagem que, segundo o tabloide The Sun, lhe custou mais de US$ 50. Também em substituição ao vestido antiquado que usou em sua aparição na TV, a escocesa deixou-se fotografar com uma jaqueta de couro e lenço Burberry. Quando o entrevistador da CNN Larry lhe perguntou se mudaria sua imagem por causa do sucesso, Susan respondeu: "Por que haveria de mudar?" Os jurados do Britain''s Got Talent decidirão no dia 23 de maio se a cantora passará para a próxima fase do programa. AP