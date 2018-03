Susan Boyle é internada após perder prêmio Susan Boyle foi internada em uma clínica psiquiátrica de Londres após perder um concurso de talentos da televisão britânica, chamado Britain?s Got Talent. Segundo o diário The Sun, ela precisava de repouso depois de apresentar sintomas de esgotamento emocional. Ela era a grande favorita. Mas perdeu para o Diversity, grupo de street dance formado por jovens do subúrbio de Essex. Por causa do programa do canal ITV, a escocesa de 48 anos virou celebridade da noite para o dia. Sua fama se tornou tão grande que o primeiro-ministro inglês, Gordon Brown, disse esperar que a cantora e dona de casa se recupere com rapidez.