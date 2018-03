Surpresinha do Silvio

Silvio Santos anunciou "surpresa" para a noite de anteontem e cumpriu a promessa. Com a exibição, na surdina, de Dona Beija (1986), novela da extinta TV Manchete, o patrão dobrou a audiência do canal no horário. Mas quem não gostou nada da novidade foi Maitê Proeça, protagonista da trama. "Só fiquei sabendo hoje (ontem) que a novela foi ao ar", disse a atriz ao Estado. "Não imaginava que isso pudesse acontecer. O SBT me procurou há dois meses, mas não houve acordo", explica Maitê. Sobre suas cenas de nudez, a atriz teme pela edição e superexposição. "Ao todo, fiz só cinco cenas de nu. E, na época, achava bonito, porque era muito bem feito, inserido no contexto", explica. Segundo Maitê, o diretor Herval Rossano a chamava na ilha de edição para acompanhar o trabalho. "Agora, como as fitas estão deterioradas, eles vão cortar muita coisa e podem superexplorar outras cenas." O SBT diz que comprou a produção da JPO, mesma fonte que extraiu da massa falida da Manchete a novela Pantanal. Na estreia, Dona Beija registrou média de 4 pontos de audiência, o dobro do que o horário amargava.