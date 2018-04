Surpresas e mudanças em Gramado

Mudança civilizada na programação do Festival de Gramado - os curtas saíram do horário noturno e são apresentados agora à tarde. À noite, passam dois longas - um às 19 horas e outro às 21 horas. No domingo, começaram pontualmente. Às 23 horas, já estava todo mundo fora do Cine Embaixador, o Palácio dos Festivais, em vez de 1 da madrugada, como ocorria antes. Os curtas-metragistas queixam-se da discriminação. Os jornalistas, mesmo quando não admitem, sentem-se confortáveis com a mudança. O leitor, que não está interessado nesses detalhes - mas, às vezes, eles se manifestam na avaliação dos filmes, até pelo cansaço dos que os avaliam -, quer saber como foi a primeira noite. Foi boa, em termos. Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais, de Carlos Alberto Prates Correia - que se assina somente Carlos Prates -, é uma viagem de cinéfilo para cinéfilos. É muito interessante, mas já começa por desconcertar a quem procura catalogá-lo em algum gênero específico. Apresentado como documentário, não é - pelo menos no sentido tradicional. Também não flerta muito com a ficção - como Serras da Desordem, de Andréa Tonacci, que venceu o Kikito no ano passado. É mais um filme/ensaio, gênero, se é que se trata de um gênero, pouco freqüente no cinema brasileiro. O segundo longa da noite foi uma ficção, o único longa gaúcho em competição. Valsa para Bruno Stein, de Paulo Nascimento, baseia-se no livro de Charlie Kiefer. Tem coisas boas, mas seria temeridade defini-lo como um bom filme. Com todos os defeitos que possa ter, marca, de qualquer maneira, uma evolução do diretor em relação a seu longa anterior, Diário de Um Novo Mundo, também exibido em Gramado. Nascimento é um adaptador. Diário também se baseava num livro (de Luiz Antônio Assis Brasil). Isso significa que ele cria seus universos, os universos de seus filmes, a partir do arco dramático que lhe propõem os autores literários. É um recurso legítimo. Ninguém precisa escrever roteiros originais para ser autor. Qual é o problema, então? O filme conta a história desse homem, um ''''estrangeiro'''' que chega à casa de Bruno Stein, em busca de trabalho. Ou, então, conta a história do próprio Bruno Stein, um velho oleiro desconfortável com a idade - e cujo desconforto é ainda maior porque ele morre de desejo pela nora (e ela retribui). Entramos com o estranho nessa casa cheia de segredos e de coisas não ditas, onde diversos personagens vivem suas vidas secas (não no sentido de Graciliano Ramos e Nelson Pereira dos Santos). Existem poucas coisas realmente boas - o pathos que a persona de Walmor Chagas imprime ao papel do oleiro, a paisagem árida de Caçapava do Sul, onde o filme foi feito, a intensidade de Ingra Liberato, que já mostrara em Dois Córregos, de Carlos Reichenbach, ser capaz de unir talento à beleza. O problema agora é a personagem. Num filme em que todo o mundo tem um ofício, Ingra vive a obsessão do seu desejo irrealizado. Não faz outra coisa a não ser ler, espiar o objeto de seu desejo ou tocar-se, intimamente. A fraqueza das personagens femininas poupa somente a filha e atinge até Araci Esteves, grande atriz gaúcha (de Anahy de Las Missiones). Valsa para Bruno Stein não se articula, ou não articula seus elementos de forma a criar um relato denso. A gente assiste, simplesmente, e até se irrita com certos problemas de som (que até cabe conferir com o diretor se são do filme ou do cinema em que foi projetado). Mas não falta inteligência as Valsa para Bruno Stein. O filme foi feito com cuidado. Numa cena, Walmor Chagas ajoelha-se e pede a Deus que afaste dele o desejo representado pela esplêndida nudez de Ingra. A platéia estourou em risadas. Ria do quê? Do ridículo involuntário? Pode ser. Mas a verdade é que o próprio Walmor matou a charada. Um velho como seu personagem, que carrega a Bíblia numa mão e com a outra faz masturbação mental, não é trágico. É apenas ridículo e, nesse sentido, o riso do público foi um risco calculado, e até procurado pela direção. É curioso observar que, mais de 30 anos antes, o ator provocou polêmica em Gramado com as cenas de sexo e o nu frontal de O Homem Célebre, que Miguel Faria Jr. adaptou de Machado de Assis. É um ator que ousa, sempre. Seu currículo, embora um tanto parcimonioso, em termos de cinema, inclui obras como São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Person, e Xica da Silva, de Cacá Diegues. Como no teatro e na TV, Walmor Chagas também fez (faz) história no cinema brasileiro. Mas nem ele consegue fazer de Valsa para Bruno Stein o filme forte que poderia, e até deveria, ser. Um filme digno? Talvez a grande força de Bruno Stein pudesse ser o distanciamento radical do livro e a transformação de Bruno num velho indigno (como a velha dama que Sylie interpretou, nos anos 60, no rigoroso filme que o francês René Allio adaptou de Bertolt Brecht). São considerações apressadas, feitas a uma primeira visão, sobre um filme que ainda não tem distribuidor, o que significa que Valsa para Bruno Stein ainda não tem previsão de estréia. Após o esforço de fazer o filme (e lançá-lo em Gramado), vai começar agora outra odisséia para o diretor e sua equipe. Castelar e Nelson Dantas é outra coisa. Usando personagens em cenas filmadas na atualidade, Carlos Prates viaja no tempo, rumo ao cinema mineiro dos anos 60 e 70. Os jovens de hoje comentam os de antigamente. Castelar e Nelson Dantas conta a história de uma geração de cinéfilos mineiros que se tornaram diretores. Um é carioca, Joaquim Pedro de Andrade, mas a mineirice do autor de O Padre e a Moça e Os Inconfidentes é acima de qualquer suspeita. Sem estabelecer um fio condutor claro e sem a preocupação de ser didático - uma coisa é decorrência da outra -, Carlos Prates reflete sobre seu cinema, filmes como Perdida, Cabaret Mineiro e Noites do Sertão, mas também sobre a obra de Joaquim Pedro, de Andréa Tonacci, de Schubert Magalhães e de Maurício Gomes Leite, o Godard mineiro dos anos 60, autor do cult Vida Provisória. Como eram bons aqueles filmes! O significado dessa viagem (auto)referencial é coisa que cada espectador, cada cinéfilo vai elaborar segundo as suas possibilidades. A queixa em relação a Castelar e Nelson Dantas é de que não se trata de um filme de mercado. Quem vai se interessar por essa viagem, perguntava-se muita gente no fim da sessão de domingo (até críticos). Por que não se interessariam? No fundo, o que está em discussão em Castelar e Nelson Dantas é o velho embate entre linearidade clássica e invenção, entre cinema colonizado e de resistência. Castelar e Nelson Dantas pode não ser para todos os gostos, mas é bom e tem a cara do cinema brasileiro (e latino) que os curadores José Carlos Avellar e Sérgio Sanz querem colocar em competição, ou melhor, discussão, em Gramado. O repórter viajou a convite da organização do festival