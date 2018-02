Sundance divulga lista de vencedores O drama Push foi o grande vencedor do prêmio de melhor filme americano no Festival de Sundance, que divulgou a lista de premiados no sábado. Dirigido por Lee Daniels, a obscura história de uma jovem grávida no Harlem dos anos 80 recebeu tanto o prêmio do júri do festival quanto o do público. O prêmio dos jurados para o melhor documentário americano foi para We Live in Public, dirigido por Ondi Timoner. Os escolhidos como melhor filme estrangeiro foram The Maid (júri) e An Education (público). E os prêmios de melhor documentário estrangeiro ficaram com Rough Aunties (júri) e Afghan Star (público).