Sucesso do novo 3D digital é bastante questionável A estreia de A Era do Gelo 3 marca um recorde para o circuito 3D nacional. Cerca de 60 salas pelo Brasil exibem o filme no formato, desde sexta-feira, 26. E pensar que há um ano dava para contar nos dedos o número de salas 3D. A escalada é impressionante: até dezembro deve ultrapassar o total de 100. Mesmo assim, o sucesso do formato é bastante questionável. A única coisa que se pode concluir, até o momento, é que o público quer assistir os filmes 3D em salas que ofereçam essa tecnologia, e que ele até está disposto a pagar mais caro por isso - o que explica a corrida dos exibidores para se adaptar. Porém, até o momento, não há nenhum sinal de que mais pessoas estão interessadas a ir ao cinema para ver filmes em 3D do que para ver filmes "tradicionais". Peguemos como exemplo as duas últimas animações originais da Dreamworks: Kung-Fu Panda e Monstros vs. Alienígenas. Enquanto, o primeiro, sem 3D, arrecadou mais de U$S 600 milhões em todo o mundo, o segundo, com 3D, pena para fazer U$S 400 milhões. Em outras palavras, o exemplo da Dreamworks, que assim como a Pixar (de Toy Story, Procurando Nemo, Wall-E) e a própria Blue Sky (de Era do Gelo), planejam lançar todos seus próximos desenhos em 3D, cristaliza o óbvio: não basta ser 3D, o filme tem que ser é bom. Os números alcançados por Monstros vs. Alienígenas não são ruins. Mas a maior indicação de que o resultado ficou aquém do esperado está no fato de que a Dreamworks, estúdio sabidamente adepto das continuações, não planeja uma sequência da animação. "O 3D pode se revelar no futuro como só um momento, uma moda de agora", pondera Carlos Saldanha. De um jeito ou de outro, o número de títulos em 3D para os próximos meses e anos impressiona não só pela quantidade, mas, sobretudo, pela qualidade dos envolvidos. Além dos gigantes da animação, todos os principais nomes do cinemão norte-americano preparam algo no formato. Mas não somente, o cineasta alemão Wim Wenders trabalha no primeiro documentário sobre dança em 3D. Entre os títulos mais esperados, destaque para Avatar (primeiro longa de James Cameron desde Titanic) e a adaptação das histórias de Tintin para a telona capitaneada por Steven Spielberg e Peter Jackson (trilogia Senhor dos Anéis).