Sucesso arquitetado

Caminhando pelo interior da Sala São Paulo, o arquiteto Nelson Dupré faz um breve silêncio, olha à sua volta, e revela o ingrediente secreto do projeto: a ignorância. "Se eu tivesse a idade e a experiência que tenho hoje, pensaria duas vezes antes de arriscar muitas das coisas que fiz dez anos atrás", ele conta. "Eu não tinha a menor ideia do que este espaço viria a ser. A ignorância às vezes é a mãe da tranquilidade." Dupré é o autor do projeto da Sala, que completa hoje 10 anos, com festa marcada para as 21 horas em concerto de gala da Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). "Parece mais", diz uma funcionária da Sala. E é o próprio Dupré que responde: "Ela se tornou tão importante para a cidade que parece ter estado sempre aqui." A história do espaço começa, de certa forma, em 10 de julho de 1875, quando foi inaugurada a Estação São Paulo, parada da Estrada de Ferro Sorocabana, entreposto pelo qual passavam os grãos de café em direção ao Paraná. Em 1925, com o auge do negócio cafeeiro, o arquiteto Cristiano Stockler das Neves foi convidado para construir uma nova e maior estação, que seria inaugurada em 1938. Décadas depois, encontramos o prédio no início dos anos 90, clamando por restauro e servindo apenas como ponto de partida dos trens da CPTM. Entra em cena, então, a música. Em 1997, convidado para dirigir a Osesp pelo governo, o maestro John Neschling coloca algumas condições ao secretário Marcos Mendonça - entre elas, a construção de uma nova Sala. Começaram a procurar um local. Visitaram o Teatro Sérgio Cardoso, o Memorial da América Latina. E chegaram à Júlio Prestes. Os olhos de todos brilharam. O governador Mário Covas mandou seguirem em frente com o projeto. E, 18 meses depois, nascia a Sala. "Na verdade, quando chegaram ao prédio, estavam de olho em um outro salão, o concourse (terminal de embarque) da estação", diz Dupré, apontando para o hall vazio que fica entre o saguão da Sala e as linhas de trem - e onde hoje são realizadas palestras antes dos concertos. "O local onde hoje fica a Sala foi originalmente planejado para ser um grande hall, zona de embarque da primeira classe. Mas ele não foi terminado e, nos anos 90, ganhou uma cobertura similar a uma tenda para abrigar festas de casamento, debutante, com umas palmeirinhas, enfim, São Paulo pode ser bastante provinciana", diz. A essa altura, no entanto, Dupré ainda não estava envolvido com o projeto. Foi apenas depois da escolha do local que ele foi convidado a apresentar um projeto de Sala. Com experiência em reformas de teatros como o Municipal de São Paulo e na construção de espaços de entretenimento, Dupré recebeu o programa de uso do espaço e se deu conta de que não estava lidando com um teatro. "Uma Sala de concertos tinha necessidades diferentes e, mais do que isso, o prédio precisaria funcionar também como sede de uma orquestra, sua equipe administrativa. Mais dois complicadores: como criar uma arquitetura nova dentro de um espaço protegido pelo patrimônio histórico? Como fazê-lo funcionar acusticamente, ainda mais levando em consideração que ali perto do palco tínhamos duas linhas de trem em funcionamento?" Dupré diz ter aprendido na profissão que "pior que não saber algo é não saber o que não se sabe". Partiu, então, para a Europa e os Estados Unidos, visitou Salas e começou a rascunhar o projeto. "É basicamente o mesmo que acabaria sendo construído." Não sem alguns momentos de estranhamento, é verdade. "A Artec, consultoria americana contratada para o projeto, colocou duas determinações com as quais eu discordei imediatamente. A primeira era que o forro da Sala deveria ser construído na altura do fim das colunas; a segunda era que, para o plano acústico funcionar, seria preciso construir um balcão contínuo no mezanino, descaracterizando as colunas." Do ponto de vista do patrimônio, ele explica, sua responsabilidade seria preservar o que existia ao criar uma arquitetura moderna - para isso, as intervenções deveriam ser bastante claras. "Acima da altura das colunas, há dois andares de prédio ainda. Fechar o teto ali seria ignorar toda a parte superior da construção. Mas, como resolver? Acusticamente, precisaria haver uma solução. E pensei no forro móvel, nessas placas que subiriam e desceriam", conta. Para os engenheiros acústicos, comandados por José Augusto Nepomuceno, foi uma solução perfeita. "As placas móveis criaram a possibilidade de adaptar o espaço da Sala para cada repertório apresentado." Com relação ao balcão do mezanino, Dupré insistiu em camarotes individuais. E a solução foi revesti-los com placas de superfícies idênticas, de todos os lados, alcançando o mesmo efeito sem, no entanto, interferir sobre as colunas. A mesma preocupação de manter a estrutura original e ressaltar a intervenção esteve do lado de fora da Sala, nos salões que dão acesso à plateia. Caso, por exemplo, das passarelas de madeira que dão acesso ao mezanino. Elas, aliás, lembram o formato de um trilho, o que sugere um diálogo com a estação, certo? "Não sei de onde as pessoas tiraram isso, sempre me perguntam, mas não foi nisso que pensei, não", ele começa. Desde 2005, quando foi criada a Fundação Osesp, Dupré foi chamado para supervisionar a manutenção da Sala. Ele explica, por exemplo, que o piso passa por limpezas constantes, mas que, no máximo em cinco anos, deverá ser trocado; o mesmo vale para o palco. No entanto, garante, todo o projeto, das formas à escolha de material, foi pensado de maneira a tornar mais fácil e econômica a manutenção, que em um espaço como esse precisa ser constante. Enquanto caminha pela Sala, a pergunta é inevitável. Qual a sensação da primeira visita ao espaço, quando ele ainda era um jardim? "Era mais um trabalho, a preocupação era técnica", conta. "De novo, insisto que a ignorância às vezes ajuda. Para um arquiteto, é muito arriscado dizer que acha que vai ficar bom", ele diz. "Acho que eu achei." O sorriso no rosto indica que ele não se arrependeu.