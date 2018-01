Suassuna faz aula-espetáculo em Guarulhos Ocorrerá hoje, às 19h30, no Teatro Adamastor do Centro de Guarulhos (Av. Monteiro Lobato, 734), uma aula-espetáculo com o escritor paraibano Ariano Suassuna. Com entrada gratuita, serão oferecidas 690 vagas para o evento, mas os interessados devem se inscrever antes, até às 17 h, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439). O escritor, atualmente com 80 anos, membro da Academia Brasileira de Letras, é autor de obras conhecidas como O Auto da Compadecida e Romance d?A Pedra do Reino, e criador do Movimento Armorial na década de 1970. Mais informações sobre a aula pelo tel. 6408-3767.