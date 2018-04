Street dance e sapateado na escola Pulsarte O sapateador Steven Harper, o mestre da street dance Frank Ejara e o premiado bailarino Alexandre Tripiciano fazem uma apresentação especial hoje, a partir das 20 horas, na inauguração da Escola Pulsarte - Arte em Movimento, na Vila Madalena (Rua Pereira Leite, 55). Com 1.600 metros quadrados e um corpo docente de 26 profissionais da dança e teatro, a Pulsarte será a maior escola de dança da América Latina, com capacidade para 2.500 alunos. Vai oferecer cursos de balé clássico russo, contemporâneo, flamenco, jazz, capoeira e teatro. Mais informações no site www.pulsarte.com.br.