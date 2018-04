Steve Reeves, o diabo branco de um clássico de aventuras Em 1947, ele foi Mr. América e, no ano seguinte, foi segundo colocado no concurso de Mr. Universo. Steve Reeves tornou-se uma lenda do body building. Cecil B. de Mille queria que ele interpretasse Sansão em seu épico bíblico, mas Reeves não aceitou quando o diretor exigiu que criasse mais massa física. Nos 50, Reeves virou astro de fantasias mitológicas na Itália. Foi Hércules, e tinha o psysique du rôle, mas seu grande papel foi como Agi Murad, o diabo branco (Il Diavolo Bianco), num pequeno filme com fama de clássico que você pode ver hoje na TV aberta. Vagamente inspirado em Gogol, O Guerreiro Branco (ficha ao lado) conta a história desse caucasiano que lidera bravos das montanhas contra o czar russo. Na fase áurea da nouvelle vague, por volta de 1960, Cahiers du Cinéma prezava mais esse filme do que obras-primas de Michelangelo Antonioni e Federico Fellini. Riccardo Freda foi antineorrealista. O que sempre lhe interessou foi o cinema de aventuras, romântico e espetacular. Com Vittorio Cottafavi, ele pertence a uma geração de grandes autores que os críticos teimam em subestimar. Steve Reeves morreu em 2000, aos 74 anos.