Star da semana Vik Muniz é um dos destaques da semana. Ele abre, amanhã, a exposição de fotos The Beautiful Earth, no Paço das Artes e na Fortes Vilaça, e ganha, depois, um festão de Alessandra d''''Aloia e Márcia Fortes, no clube Royal. Hoje, ele estará num evento armado pelas estilistas Paula Raia e Fernanda de Goeye, em parceria com a Lancôme, na loja do Itaim. Elas fazem uma festinha para o lançamento da série limitada de camisetas com as estampas da série Pictures of Junk, cuja renda vai inteira para a ONG Centro Espacial Vik Muniz.