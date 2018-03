Springsteen em boa forma Working on a Dream (Sony/BMG) vem sendo apontado como o álbum que marca "a volta por cima" de Bruce Springsteen. Ora, ele nem estava tão por baixo assim, nem o CD tem o peso de um Born in the USA. Revela, sim, que o compositor continua em grande forma, com canções pungentes como The Last Carnival e The Wrestler.