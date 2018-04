Splendour volta para 12 viagens

Depois de seis temporadas longe do Brasil, o Splendour of the Seas - um dos maiores e mais festejados transatlânticos a navegar por águas brasileiras - volta ao País nas duas próximas temporadas com uma série de inovações. Entre elas está uma parede de escalada a 61 metros do nível do mar, serviço de acupunturista e tradutores em tempo integral. Na academia ainda serão oferecidas aulas de pilates e ioga, caso a famosa pista de cooper, as quatro jacuzzis ou o minicampo de golfe, com 18 buracos, não sejam suficientes para que todo o stress do dia-a-dia desapareça na viagem. Novos shows no melhor estilo Broadway, discoteca-lounge e músicos brasileiros exclusivos também foram providenciados para o lazer dos 2.076 hóspedes que estarão a bordo. Sob a tutela da Sun & Sea, o Splendour terá ao todo 12 saídas de Santos e Buenos Aires ao longo da temporada, quando a empresa vai cuidar ainda de outros quatro navios na costa brasileira: o Island Escape e o Island Star (Island Cruises), o Azamara Journey (Azamara Cruises) e o Celebrity Infinity (Celebrity Cruises). Estreando no Brasil, o Azamara chegará a Santos em novembro, vindo de Miami. Classificado como um navio para cruzeiros de luxo, ele tem TVs de plasma nas suítes, serviço de mordomo e ênfase nas atividades de spa e relaxamento, além de acupuntura e depilação a laser. "Oferecemos a combinação de serviço impecável, excepcional culinária, destinos raros e excursões exclusivas em terra", diz o presidente da recém-lançada Azamara Cruises, do grupo Royal Caribbean, Dan Hanrahan. Em sua sexta temporada no Brasil, o Island Escape fará 20 saídas do Porto de Santos, 8 temáticas. Com o Island Star, os navios da Island Cruises terão minicruzeiros de três e quatro noites para Angra dos Reis e Ilha Grande, a partir de US$ 209. Só o Celebrity não tem saída do País, mas pára no Rio no carnaval. A Sun & Sea parcela despesas a bordo em cinco vezes, sem juros.