Spike Lee vai à Itália dirigir novo trabalho O diretor americano Spike Lee apresentou ontem, em Roma, o elenco italiano de seu próximo filme, Miracle at Sant?Anna. O enredo é baseado no romance homônimo de James McBride sobre soldados que, durante a 2ª Guerra Mundial, combateram na Linha Gótica e tiveram suas histórias misturadas à vida da população local e ao massacre nazista de Sant?Anna di Stazzema, ocorrido em 12 de agosto de 1944. Pierfrancesco Favino, Omero Antonutti, Valentina Cervi, Lydia Biondi e Sergio Albelli estarão no filme, que será rodado na capital da Itália e na Toscana. O orçamento previsto é de US$ 45 milhões.