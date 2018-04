Spike Lee e Denzel Washington, revisando Um Dia de Cão Dez da noite no Telecine Pipoca - é hora de assistir a O Plano Perfeito, thriller de Spike Lee com Denzel Washington como policial de Nova York que negocia a libertação de reféns durante um assalto a banco. Clive Owen é o ladrão que está sempre um passo adiante de Denzel e Jodie Foster faz a executiva interessada em preservar a privacidade dos clientes do banco. Lá pelas tantas, fica claro que Owen está menos interessado no dinheiro do que nos segredos contidos na caixa-forte (e que podem comprometer muita gente importante). O filme não deixa de ser uma novidade na carreira de Spike Lee. Cooptado por Hollywood, ele fez o cartaz da TV paga para mostrar que sabe levar narrativas de ação. Ao movimento tradicional desse tipo de cinema, ele acrescenta uma complexidade pouco comum nas produções que o espectador, em geral, já começa a esquecer antes mesmo que os filmes acabem. O que pode incomodar um pouco é o cinismo, mas Spike Lee conseguiu fazer seu Um Dia de Cão, bebendo na fonte do velho cult de Sidney Lumet com Al Pacino, nos anos 70. O elenco ajuda. E Clive Owen, como ladrão ético - num mundo sem ética - faz um poderoso contraponto a Denzel. Veja-o também em Fora de Rumo.