Spielberg fala de Spielberg na volta do Capitão Gancho Em todo o mundo existe grande curiosidade pela próxima estréia, no Festival de Cannes, de Indiana Jones e a Caveira de Cristal. O quarto filme da série interpretada por Harrison Ford apresenta um herdeiro para as aventuras do herói, e ele é criado pelo jovem Shia Labeouf. À espera de A Caveira de Cristal, que estréia em maio, você pode assistir a outro filme de Steven Spielberg na TV paga e ainda ver e ouvir o diretor. Às 22h15, no Cinemax, Spielberg Fala de Spielberg. Durante 15 minutos, ele explica seu método, suas preferências (como espectador e autor). Às 22h30, o canal exibe Hook - A Volta do Capitão Gancho, com Al Pacino na pele do vilão que persegue Peter Pan. Julia Roberts faz Sininho, mas apesar desses grandes nomes - e do diretor -, Hook não obteve grande repercussão (de público nem de crítica). Um fracasso de Spielberg? Não chegou a tanto, mas durante muitos anos o cineasta ouviu os críticos que o comparavam a Peter Pan. O próprio Spielberg seria esse adulto que se recusava a amadurecer, usando o cinema como máquina para realizar suas fantasias de menino grande. Tolice - Spielberg fez grandes filmes e, mesmo que Hook não seja um deles, atrativos não lhe faltam.