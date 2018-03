Sozinho na esquina Membro do inesquecível ?Clube da Esquina?, movimento mineiro da década de 60 que contava com Milton Nascimento e Lô Borges, o compositor Beto Guedes canta, faixa a faixa, as canções do disco ?Alma de Borracha? (1986). Domingo, 18h. Teatro Municipal, Centro. Grátis.