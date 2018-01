Sotheby's espera leiloar obra de Van Gogh por US$ 50 milhões A casa de leilões Sotheby's leiloará no próximo dia 4 de novembro em Nova York a obra "Vaso com Margaridas e Papoulas", de Vincent Van Gogh, uma pintura atípica e comovente pela qual esperam arrecadar entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões.