SOS mexicano

Bela, a Feia, deve ganhar socorro internacional. Há pouco mais de um mês no ar, a trama da Record, primeiro fruto da parceira da rede brasileira com a mexicana Televisa, vem sofrendo com a baixa audiência. Anteontem, o folhetim registrou a menor média desde sua estreia: 5 pontos de ibope. Bela estreou em julho, na faixa dos 10 pontos de audiência. Preocupada com o desempenho do folhetim, adaptado por Gisele Joras, a própria Televisa teria oferecido ajuda à Record. A emissora deve enviar nos próximos dias um grupo de profissionais para analisar a trama e identificar possíveis problemas. Para a Televisa é importante que o texto dê certo no Brasil, pois abre as portas para um novo modelo de negócio na teledramaturgia. Para a parceira da Record, um dos problemas da novela é o seu horário de exibição. Segundo avaliação da Televisa, Bela, a Feia, (20h30) é um folhetim leve para ser exibida tão tarde. A faixa das 19 horas seria ideal. A Record nega que a trama receberá reforço mexicano e informa que as visitas de profissionais da Televisa à emissora já fazem parte da rotina, em razão da parceria entre as redes.