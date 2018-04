Soprano belga canta acompanhada de minirrobô

A soprano belga Françoise Vanhecke é muito mais do que um espírito moderno, é uma provocadora. É esse coté que a faz apresentar-se hoje, às 21 h, no Sesc Vila Mariana, acompanhada de uma singela máquina cantante chamada James. Estrela da noite no Festival Música Nova, Françoise canta acompanhada pelo pequeno e prosaico robô que sua personagem, Lady Distress, na peça Electroshocked!, que vive numa Torre de Marfim, prefere à companhia dos mortais comuns. James é a única testemunha de seu solitário exílio, e o único canto que responde ao ''''imperturbável ritmo'''' de suas seqüências vocais. O minirrobô James que acompanha a cantora foi criado por Moniek Darge, e a peça Electroshocked! tem composições de Sophie Lacaze (França), Chiel Meijering (Holanda), Annette Vande Gorne (Bélgica), Maria de Alvear (São Paulo) e Laurent Chassain (França). Há também peças de Luciano Berio, H?ndel e Georges Aperghis. A direção é de Harold David. Eles definem o espetáculo como algo realizado na fronteira entre mundos reais e virtuais. ''''Usando não somente sua própria voz, mas também equipamento audiovisual e música eletroacústica, vídeo e movimento, a artista transita como se estivesse entre a realidade e o mundo artificial. Por meio de uma escolha eclética de música complexa e livre com improvisação, Electroshocked! vem a ser um lúdico e agradável espetáculo. E convida as pessoas a pensar a respeito da evolução de nosso mundo atual, com todas as suas contradições''''.