Sony exibe documentário de Britney Faz tempo que a cantora Britney Spears não escandaliza o público. Ao que parece, a popstar está mais calma e até justificou seus atos rebeldes em um documentário produzido pela MTV americana. Britney: For The Record vai ao ar nos EUA no dia 30 de novembro e chega aqui já no dia seguinte, pelo canal Sony, com legendas, às 19h30 - reprise às 23 horas. No especial, ela fala sobre o casamento com Kevin Federline, o divórcio, a guarda dos filhos, a loucura de raspar o cabelo, as drogas... Ah, ela também canta.