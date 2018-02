Somos tão fortes quanto o mais fraco

Data estelar: Mercúrio e Urano em sextil, Sol e Saturno em trígono; a Lua míngua em Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra cada ser humano terá de sair de si mesmo e dirigir sua imaginação ao grupo do qual faz parte, de modo que o mundo maior e melhor seja definitivamente realizado. Nossa humanidade é tão forte quanto o mais fraco de sua espécie, pelo que, é imperioso elevar a condição de vida dos mais humildes, sem que isso signifique nivelar tudo ao mínimo comum denominador. Agora, vamos combinar o seguinte: elevar a condição dos humildes não é continuar lhes dando esmolas, mas oferecer estrutura de educação e saúde compatível com o desenvolvimento necessário. Nada do que hoje existe em política dirige-se a esse objetivo, pelo que, é este âmbito o que mais sofrerá no próximo tempo, dado ser um terrível obstáculo para o progresso. ÁRIES 21-3 a 20-4 As pessoas já notam claramente que você começou outro período de vida, e que por isso não será mais possível confinar sua alma dentro do mesmo esquema de obrigações e formalidades, todas essas bem inferiores ao que você poderia fazer. TOURO 21-4 a 20-5 Os temores vão mostrar-se sem fundamento, tenha certeza disso. Porém, isso não libera sua alma para cometer quaisquer imprudências, é apenas um incentivo para continuar apostando nos planos mais ousados, aqueles que beneficiariam muitas pessoas. CÂNCER 21-6 a 21-7 Você não tomaria atitudes conscientemente no sentido de complicar a vida, tomaria? Pois é, mas talvez você esteja fazendo isso inadvertidamente. Seria bom que você prestasse um pouco mais de atenção ao que pensa e sente. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A esta altura, tornou-se inevitável que alguém se aproxime de você com extrema simpatia, porém motivado por puro interesse, especificamente para pedir dinheiro emprestado. Esta é uma saia-justa que precisa de sabedoria para ser superada. VIRGEM 23-8 a 22-9 É inútil tentar convencer alguém que não deseja mudar de opinião, qualquer tentativa nesse sentido só alimentaria uma discussão fadada ao fracasso. Por isso, é importante perceber o nível de flexibilidade disponível, e agir de acordo com ele. LIBRA 23-9 a 22-10 Deixe que tudo siga o curso dos impulsos iniciais. Este momento não é propício para fazer intervenções, pois mesmo que essas fossem teoricamente eficientes, logo tudo se voltaria contra os motivos que as originaram. LEÃO 22-7 a 22-8 No fim, e a despeito de qualquer controle que esteja sendo exercido sobre você, sua alma acabará fazendo tudo que tiver vontade. Por isso, não é necessário que o nervosismo marque o ritmo. Confie em sua força de vontade, esta vai prevalecer. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É melhor você não medir seu futuro com os recursos materiais que estão disponíveis na atualidade, pois isso faria você abaixar a mira. O melhor a fazer é permitir que sua alma viaje livre e solta nas asas da imaginação. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Você quer paz e sossego? Pois então tenha cuidado com suas palavras, porque ainda que o motivo que as origine seja o da simpatia, algumas piadas podem ser absolutamente sem graça para certas pessoas, e você já sabe disso! CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você não precisa fazer uso de subterfúgios para atrair a atenção das pessoas, pois é só levantar a bola dos assuntos importantes que elas compreenderão a necessidade de conversar. Deixe os subterfúgios de lado, aja diretamente. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As tarefas cotidianas não são pequenas demais para você, o que acontece é que sua alma anda voando muito longe. E, a cada momento em que precisa deter esta viagem fantástica, por causa dos afazeres, sente-se absolutamente aborrecida. PEIXES 20-2 a 20-3 É absolutamente normal que as pessoas se congreguem nesta época do ano, e que façam muito barulho também. É normal, também, que sua alma não comungue nessa freqüência, mas o que não é nada normal é você participar ativamente do tumulto.