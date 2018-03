Som exagerado O musical infantil Peter Pan - Todos Podem Voar, que estreou sexta-feira, no Credicard Hall, deve ter levado alguns pais e crianças também ao otorrino, no sábado. Talvez por acreditar que o público infantil tem problemas de audição, o volume das caixas de som era tão alto e estridente - o que se acentuava com a atuação gritada do elenco - que algumas pessoas chegaram a abandonar a sala de espetáculos com incômodo auditivo. Quando saiam, os seguranças, prontamente, ofereciam trampões de ouvido disponíveis no setor de atendimento médico para quem quisesse continuar a assistir ao espetáculo.