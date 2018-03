Som do Beco das Garrafas pelos protagonistas

Muitos dos personagens que participam do Copa Fest, no Rio de Janeiro, um tributo ao lendário Beco das Garrafas, têm propriedade para prestar tal homenagem porque protagonizaram a história há quase 50 anos. A pompa e o luxo do Hotel Copacabana Palace, onde os músicos se apresentam hoje e amanhã, contrastam com o clima enevoado das três principais casas em que eles mesmos ajudaram a pavimentar a estrada da música instrumental brasileira: Little Club, Bottle?s Bar e Bacará, todas de propriedade dos irmãos Giovanni e Alberico Campana. O evento teve início na noite de ontem com o gaitista Gabriel Grossi e o David Feldman Trio - que tem em sua formação o baixista Sérgio Barrozo, que se apresentava frequentemente no Beco, e Paulinho Braga, baterista que fazia parte do trio infernal que acompanhava Elis Regina, ao lado de César Camargo Mariano, no piano, e Luizão Maia, no baixo. Na sequência, outra lenda viva, Paulinho Trompete e banda Sambop. Hoje e amanhã a homenagem continua, como se dizia nos tempos do Beco, "da pesada". Logo depois do Pagode Jazz Sardinha?s Club se apresentar, João Donato e Paulo Moura tocarão algumas músicas do disco mais recente gravado por eles, Dois Panos pra Manga. "Os músicos eram atraídos para as jam sessions no Little Club aos domingos. Era o encontro daqueles que gostavam de jazz. Às vezes eu saía da TV Excelsior e ia pra lá para encontrar os amigos para falar de música", diz o clarinetista Paulo Moura. Em seguida, outro reencontro com o passado. Acompanhado da Banda Magnética, o multinstrumentista Zé Luis retorna ao País depois de quase 20 anos de exílio em Nova York, onde estudou composição na renomada Juilliard School. Encerrando o festival, no domingo, um dos maiores pianistas da era de ouro da bossa nova e do samba-jazz, que teve o auge na década de 1960, Osmar Milito. "Até hoje o Paulo Moura passa pelo menos uma vez lá em casa pra gente tocar", diz Milito, que receberá os músicos das noites anteriores para alguns números. Promessa de arranjos bem soltos e abertos para os improvisos de quem sabe o que faz.