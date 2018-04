Soluções para a paz definitiva no Oriente Médio Jimmy Carter, ex-presidente americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, oferece uma avaliação sobre o que pode ser feito para levar a paz permanente a Israel e à Palestina, com dignidade e justiça. Carter, que foi capaz de negociar a paz entre Israel e o Egito, ficou profundamente envolvido com as questões do Oriente Médio desde que deixou a Casa Branca. Em Palestina - Peace not Apartheid, ele divide seu conhecimento sobre a história do Oriente Médio e lida com sensíveis questões políticas que a maioria dos oficiais americanos evita. Carter prescreve os passos que devem ser dados para que os dois governos dividam a Terra Sagrada sem um sistema de apartheid ou sob o constante temor de terrorismo.