Sogra em dose dupla No primeiro episódio de Toma lá, Dá cá - que estréia no dia 7 -, Copélia (Arlete Salles) chega de surpresa para morar na casa da filha Celinha (Adriana Esteves). É o pesadelo do genro, Mário Jorge (Miguel Falabella) e do ex-genro Arnaldo (Diogo Vilela), que vive em frente.