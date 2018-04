Sociedade do futuro é palco para pensar a realidade Numa cidade futurista, os mortos podem aguardar a próxima reencarnação com uma espécie de meia-vida: ao menos, ainda preservam a capacidade de se comunicar com os amigos e familiares. Nessa sociedade, Glen Runciter preside uma organização com pessoas dotadas de talentos psíquicos extraordinários. Elas são contratadas para monitorar outros sujeitos de psique especial que espionam e sabotam empresas. A situação se complica quando Runciter é morto num atentado. A única saída é dada por uma substância em forma de spray: ubik. Segundo Adam Gopnik, da revista New Yorker, ao falar de morte e do tempo, Philip K. Dick (1928-1982) fez de Ubik sua obra-prima. A tradução é de Ludimila Hashimoto.