Socialite em casa

A empresária Lucilia Diniz, do Grupo Pão Açúcar, terá um programa para chamar de seu, literalmente. Mistura de reality com talk show, o Lucilia Diniz, que tem estreia prevista para o dia 20, vai ao ar aos sábados, às 19 horas. "Levaremos para a TV o mundo da autoajuda, com dicas de alimentação e qualidade de vida", conta Toninho Rosa, superintendente Comercial da RedeTV!. Com quatro cotas publicitárias já vendidas, a produção será independente e o piloto foi feito pela TV7, do Grupo Traffic. A inspiração veio da experiência da empresária, que transformou em best seller uma bem sucedida dieta sua. Lucilia perdeu 60 quilos. Na parte reality show do programa, em um quadro batizado de Mudança de Hábito, Lucília acompanhará uma família por uma semana, funcionando como uma conselheira emocional, e de boa alimentação, claro. "Não tem nada a ver com o quadro do Fantástico (o da família Meneghini) . Nesse reality vamos abordar temas delicados e fazer uma autoanálise", fala Lucilia. "A ideia é ajudar sem ditar regras. Existem vários caminhos que levam à felicidade", diz ela.