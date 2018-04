Sobreviventes das perdas e armadilhas da existência Este romance começa no dia em que Sylvia completa 16 anos. Para comemorar, ela realiza uma festa falsa para a qual chama só um convidado. Horas antes da comemoração, sofre um acidente que marca a sua entrada na vida adulta. Ao mesmo tempo que absorve as dores, Sylvia precisa lidar com seu pai, um homem que finge tapar os buracos existenciais abertos pela perda da mulher e pelo fracasso profissional. Autor de Abierto Toda La Noche e Cuatro Amigos, o espanhol David Trueba cria um enredo em que os personagens se tornam verdadeiros sobreviventes das perigosas curvas da vida. Segundo o jornal El País, Saber Perder é "um grande romance sobre o presente, além de profundamente humano".