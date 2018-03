Sobre poemas de Euclides da Cunha Na edição especial sobre o colóquio Euclides da Cunha 360° que circulou na edição de ontem do Estado, um poema que Euclides escreveu sobre foto de sua Comissão do Alto Purus, em 1905, teve uma palavra trocada no texto da transcrição. Segundo Francisco Foot Hardman, que organiza, com Leopoldo Bernucci, o livro Euclides da Cunha: Poesia Reunida (Editora Unesp), a ser lançado em outubro, Euclides costumava enviar um mesmo poema para diversos amigos, mas particularizava o texto com pequenas adaptações, muitas vezes para agradar o remetente. É o que exemplificam o original e a transcrição publicados na última página do caderno. .