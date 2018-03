Sob nova direção

A Band tem um novo diretor de teledramaturgia. Del Rangel assumiu de vez o posto de Ignácio Coqueiro, que anda insatisfeito com os rumos tomados pelo canal. Contratado para fazer Paixões Proibidas, Coqueiro pediu licença da Band assim que terminaram as gravações da novela. Sua ruptura com o canal seria por conta dos rumos tomados pela dramaturgia: a produção da novelinha teen Dance Dance, Dance, menina dos olhos da nova diretora de Programação da rede, Elisabetta Zenatti. Coqueiro, que tem contrato até 2008 com a Band, deve acertar os ponteiros com a emissora até sexta-feira, mas já é notório na emissora que ele não deve voltar. A Band, que não quer se pronunciar sobre o caso, faz questão que o contrato do diretor seja cumprido até o fim. Coqueiro, por sua vez, já estaria negociando seu passe com a Record, que confirma as conversas com o diretor e o interesse em contratá-lo ainda este ano. Na emissora da Barra Funda, comenta-se que Coqueiro deverá dirigir a primeira minissérie da Record, uma história de Lauro César Muniz sobre Castro Alves, com estréia prevista para 2008.