Só mudou a anfitriã Convidada pela antiga dona do Tudo É Possível, Eliana, que foi para o SBT, Ivete Sangalo acabou prestigiando mesmo foi a nova inquilina da atração, Ana Hickmann. Explicando: a Record manteve o convite para a cantora comparecer ao programa, mesmo com a troca de apresentadoras. A cena vai ao ar no próximo domingo.