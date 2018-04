Só falta colocar em prática Data estelar: Vênus e Plutão em oposição; a Lua continua crescendo no signo de Sagitário. Enquanto isso, aqui na Terra a ação correta de nosso tempo é o esforço para dominar a mente, porque é na intimidade dos pensamentos que se criam o horror e a glória de nossa civilização. Tudo já foi dito, tudo já foi escrito, o exemplo de seres que não precisavam nos mostrar nada, mas que se sacrificaram por puro amor nos demonstrou tudo que precisávamos saber, agora só falta colocar em prática o conhecimento, transformando-o em sabedoria. Ao pensar constantemente na satisfação de desejos egoístas, intoxicamos e envenenamos a civilização, inventando a miséria. Ao pensar no bem comum, uma raridade ainda, conduzimos nosso destino comunitário ao real enriquecimento, inventando uma civilização calcada em verdades cósmicas. ÁRIES 21-3 a 20-4 É imprescindível permanecer com a alma atenta às dificuldades e obstáculos, mas sem que isso se transforme em angústia constante. Pelo contrário, exercite a alegria e a despreocupação, verdadeiras demolidoras dos obstáculos. TOURO 21-4 a 20-5 A generosidade não pode ser medida nem contida, funciona espontaneamente alimentando-se de bons sentimentos. Quando você cultiva bons sentimentos e permite sua manifestação, experimenta assim a verdadeira riqueza. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Os sonhos sempre têm algum significado, porque são máscaras de correntes profundas que se manifestam da forma mais compreensível possível. Porém, nem sempre vai valer a pena o esforço de encontrar tais significados. CÂNCER 21-6 a 21-7 Uma palavra na hora certa terá efeito surpreendente, muito mais poderoso do que quaisquer remédios que você pedir a um médico. A saúde começa no subjetivo e se irradia ao corpo, com mente saudável o corpo também o será. LEÃO 22-7 a 22-8 Aqueles que pensam continuamente em seu bem-estar pessoal sem levar em consideração os resultados disso acabam provocando perturbações nos relacionamentos, as quais se voltam contra os interesses originais. VIRGEM 23-8 a 22-9 O Universo fornece graciosamente todos os ingredientes para o sucesso, mas você, por meio do uso da força de vontade, terá de abrir passagem metódica e sistematicamente. Ou por acaso você pensou que desejar era suficiente? LIBRA 23-9 a 22-10 A manifestação natural de glória e luz que é viver entre o céu e a Terra é violada pelo curso do medo na mente humana. Cada pessoa tem um pouco de responsabilidade nesse sentido, a responsabilidade de retornar ao caminho da luz. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Melhore o mundo em que você vive, essa é a verdadeira maneira de garantir sua felicidade individual. Seria impossível conquistar felicidade individual enquanto o mundo em que você existe declina e produz miséria. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O mundo está sempre disposto a pesquisar horrores e tragédias, mas se indispõe quando o assunto é penetrar nos mistérios do coração. Para que ir longe e perder-se quando o tesouro se encontra ao alcance? CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O trabalho dignifica o ser humano, só que não pelo esforço individual, mas porque no caminho se estabelecem laços de cooperação e solidariedade. Essa é a verdadeira dignidade do trabalho, a única e real dignidade. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Só o envolvimento do coração na luta da vida imuniza você contra todos os perigos, os visíveis e os que você ainda nem imagina existir. O que é o coração? A ardente sensação de você estar vivo entre o céu e a Terra. PEIXES 20-2 a 20-3 A intensificação dos conflitos e constrangimentos acontece como resultado de desejos luminosos e, por isso, não deve ser enxergada como algo negativo. Melhorar de vida não é um processo tranquilo, você não sabia?